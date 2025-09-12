"فضل العلم" بلقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالمنصورة

نظمت إدارة أوقاف شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الشهداء تحت عنوان: “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”، حيث تناول اللقاء موضوع فضل العلم ومكانة العلماء في الإسلام.

لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الشهداء

وأقيمت الفعالية برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وفي حضور كل من:

• الدكتور محمود محمد حسن مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية.

• الشيخ أحمد إسماعيل مدير إدارة شرق المنصورة.

• الشيخ صلاح عبد الرحيم أبو الفتوح إمام وخطيب مسجد الشهداء.

• الواعظة سماح أحمد عبد الله من إدارة الواعظات.

الإسلام رفع من شأن العلماء وأعلى من قدرهم

وأكد المشاركون أن الإسلام رفع من شأن العلماء وأعلى من قدرهم، وأن العلم هو السبيل لنهضة الفرد والمجتمع، وحماية الأجيال من الفكر المنحرف والتطرف. كما وجهوا الأطفال إلى ضرورة حب العلم، والتحلي بآدابه، والسير على خطى العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الدين والوطن.

تعزيز المفاهيم الوسطية لدى النشء

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها مديرية أوقاف الدقهلية، لتعزيز المفاهيم الوسطية لدى النشء، وترسيخ قيم الاعتدال، وإبراز دور العلم والمعرفة في بناء شخصية متوازنة تسهم في نهضة المجتمع.

وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية الصحيحة في نفوس النشء، وتحت مظلة مبادرة “صحح مفاهيمك” التي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الدينية السليمة منذ الصغر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.