"القابضة لمياه الشرب" تتابع خطط التشغيل والصيانة بالإسكندرية

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لمناقشة خطط التشغيل والصيانة وموقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير أداء المحطات ورفع كفاءة الشبكات، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية التي تستهدف تحسين الخدمة للمواطنين، مع التأكيد على الالتزام بمعايير التشغيل القياسية وخطط الصيانة الدورية.

كما ناقش الحاضرون الموقف الحالي لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وسبل تعزيز التنسيق بين الشركات التابعة لضمان استدامة الخدمة وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، خاصة في ظل التوسعات العمرانية المتزايدة واحتياجات موسم الصيف.

وفي هذا السياق، شدد المهندس ممدوح رسلان على أهمية متابعة جودة المياه بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع الالتزام الكامل بتطبيق خطط مأمونية المياه والصرف الصحي، بما يضمن سلامة الخدمة المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لقطع الأراضي الاستثمارية.

وتطرح بالعاصمة الإدارية الجديدة أرضًا بنشاط تجاري إداري بالحي السكني الثالث بمنطقة الواحة بمساحة 4059 مترًا مربعًا بسعر 25565 جنيهًا للمتر وفق آلية التخصيص الفوري.

وحددت نسبة البنائية أنه لا تزيد مساحة المباني عن 30% من مساحة قطعة الأرض ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعا بمقر وزارة الإسكان، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

وفى بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور أسامة الأزهري، والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك تعاونا مشتركا بين الجانبين في عدد من الموضوعات، حيث تم دفع كافة الملفات المشتركة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويساهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وثمن وزير الإسكان إطلاق وزارة الأوقاف لمبادرة "صحح مفاهيمك"، لتصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تمس حياة المواطنين اليومية، موجهًا بالتعاون مع وزارة الأوقاف في إطار المبادرة لتصحيح المفاهيم لدى المواطنين فيما يخص ترشيد استهلاك المياه والنظافة في الأماكن العامة وغيرها من الموضوعات لما لذلك من تأثير على منظومة القيم الأخلاقية والدينية أيضًا في المجتمع.

من جانبه، أبدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، شكره لوزير الإسكان على حفاوة الاستقبال، موكدًا أهمية التشبيك المؤسسي وبحث والملفات المشتركة بما يحقق التناغم بين مؤسسات الدولة ويعود بالنفع على الوزارتين.

كما رحب الدكتور أسامة الأزهري بالتعاون المرتقب بين الوزارتين ضمن مبادرة “صحح مفاهيمك” التي سبق إطلاقها من مجلس الوزراء من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتقويم السلوكيات السلبية في المجتمع؛ باعتبار ذلك من قبيل التعاون البناء لحفظ مقدرات الوطن والارتقاء بالوعي وترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة.

وناقش الوزيران سبل التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، وأكدا أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة بين الجانبين، والعمل المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وابتكار حلول مشتركة تعزز من دور الوزارتين في تحقيق رؤية مصر للتنمية.

