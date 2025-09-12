فساد “مول البستان” يقود محافظ القاهرة إلى المحكمة.. امتنع عن تنفيذ حكم بات ونهائي بتسليم المول للشركة الذهبية للاستثمار

فى حلقة جديدة من حلقات مسلسل الفساد والمخالفات، فى قضية مول البستان الشهير بوسط القاهرة، تنظر محكمة الجنح يوم 6 ديسمبر المقبل دعوى جديدة أقامتها الشركة الذهبية جروب للاستثمار العقاري، تطالب فيها بعزل وحبس محافظ القاهرة بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي، يلزم المحافظة بتسليم مول وجراج البستان للشركة، للبدء فى تطويره وتشغيله، باعتبارها الوحيدة صاحبة حق إدارة المول، وفقا لمزايدة علنية قانونية أجرتها محافظة القاهرة بين عدد من الشركات، وفازت بها الشركة الذهبية.

وقضية مول البستان واحدة من أغرب القضايا التى يقف العقل أمامها حائرا، فعلى الرغم من صحة موقف شركة “الذهبية جروب” القانوني والمؤيد بقرارات وزارية، وتوصيات وأحكام قضائية باتة ونهائية، إلا أن الشركة لم تتمكن على مدار أكثر من 10 سنوات، من استلام المول للبدء فى تطويره وإدارته، وكأن شبكة الفساد والمصالح التي اصطدمت بها داخل محافظة القاهرة، فوق القانون أو عصية على المحاسبة.

فصول القضية بدأت فى عام 2015، وقتها أعلنت محافظة القاهرة عن مزايدة علنية لإدارة وتشغيل مول البستان المكون من 10 طوابق تضم عشرات المحلات التجارية، وجراج متعدد الطوابق، وتقدمت الشركة الذهبية جروب للمزايدة، إلى جانب شركات أخرى بينها الشركة التي كانت تديره وانتهى عقدها.. وأسفرت المزايدة التي أجريت بشفافية تامة ووفق صحيح القانون، عن فوز الشركة الذهبية بحق إدارة المول وتشغيله لمدة عشر سنوات، مقابل إيجار سنوي قيمته 36 مليونا و300 ألف جنيه.

بدأت الشركة فى اتخاذ إجراءات استلام المول ودفعت المبالغ المالية المستحقة عليها وقيمة خطاب الضمان، وأصدر الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وقتها بتسليم المول إلى “الذهبية” غير أن بعض شاغلى المحلات الموالين للشركة السابقة، تجمهروا وتشاجروا مع لجنة التسليم الحكومية ومسئولي شركة الذهبية، ولم يتم التسليم وتم تحرير محضر بذلك فى قسم الشرطة.. بعد فترة قصيرة حدث تعديل وزاري فى الحكومة، وترك الدكتور جلال السعيد منصبه كمحافظ للقاهرة ليتولى حقيبة وزارة النقل، وتم تعيين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قائما بأعمال المحافظ.. فى هذه الأثناء بدأت مافيا الفساد والمخالفات تمارس ألاعيبها غير القانونية بغرض عرقلة تسليم مول البستان لشركة الذهبية، وبطريقة ما أقنعت القائم بأعمال المحافظ بوقف المزايدة القانونية والمعتمدة، بحجة أن الشركة لم تقدم سابقة أعمال تتضمن إدارة وتشغيل المولات، وذلك على الرغم من أن الذهبية هى الشركة الوحيدة بين الشركات التى دخلت المزاد، المكتوب فى سجلها التجارى صراحة “إدارة وتشغيل المولات والمحلات التجارية الكبرى”.

ازدادت الأمور تعقيدا بعد أن أجرت محافظة القاهرة بتخطيط من مافيا المخالفات والفساد، مزادا غير قانوني، لتأجير المول وتمت ترسيته على شخص موالٍ للشركة التى كانت تديره سابقا، وفى أيام معدودة تم إنهاء إجراءات تسليم المول لذلك الشخص، على الرغم من علم الجميع بأن المزاد الأخير باطل وغير قانوني.. لجأت الشركة الذهبية إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتى أصدرت قرارا حاسما بأحقيتها فى استلام المول وتشغيله، وهو القرار الذى اعتمده مجلس الوزراء، وأيضا لم تسلم محافظة القاهرة المول للشركة صاحبة حق إدارته.

أمام هذا التعنت غير المبرر، لجأت الشركة الذهبية إلى القضاء، وفى جلسة 28 ديسمبر 2021، أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حكما باتا ونهائيا، بقبول الطعن، وإلغاء القرار السلبى الصادر من محافظ القاهرة بالامتناع عن تسليم مركز وجراج البستان إلى الشركة الذهبية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى، وتم إعلان محافظ القاهرة بالحكم وصيغته التنفيذية عام 2023، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، ولكنه لم يحرك ساكنا وبقى الحال كما هو عليه.

الأمر الذى دفع الشركة المدعية بالحق المدنى، إلى توجيه إنذار رسمى حمل رقم (31169) لمحافظ القاهرة بصفته بتاريخ 21 أكتوبر 2023، لتنفيذ حكم الإدارية العليا، وانتظرت 8 أيام هى المهلة القانونية، ولكنه امتنع أيضًا عن تنفيذ الحكم، مع علمه بأن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء أو عرقلة تنفيذها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك لجأت الشركة مرة أخرى إلى القضاء، وأقامت دعوى قضائية ضد المحافظ بصفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي.

