وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد بالقاهرة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة وهي (غرب القاهرة - حى بولاق أبو العلا - حى المطرية - حى عين شمس - حى حدائق القبة - حى الزيتون - حى غرب مدينة نصر - حى منشأة ناصر - حى وسط القاهرة ) خلال شهر أغسطس 2025.

وتضمن التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، قيام فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بلقاء عدد من المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية التى تم المرور عليها، ومتابعة مستوى جميع الخدمات المقدمة لهم فى مختلف الملفات اليومية، وكذا القدرات المادية والبشرية والتجهيزات اللوجيستية للمراكز التكنولوجية ( أجهزة الحاسب الآلي – عدد الطابعات – وحدات التخزين –أجهزة الماسح الضوئى وسرعة خطوط الانترنت) وأعداد العاملين فى كل مركز تكنولوجي.

كما ضم الوفد عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى للمنظومة وأعداد الطلبات المقدمة من أصحاب المحال ورصد أى عقبات وتذليلها وسرعة إنهاء الطلبات، كما تم المرور على عدد من المدارس فى نطاق تلك الأحياء لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد، حيث تم تقليم الأشجار الموجودة داخل المدارس والقيام بأعمال النظافة والتجميل لمحيط عدد من المدارس عن طريق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وأوضح التقرير أن فريق إدارة الحوكمة قام بمراجعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والإيرادات والإعلانات والإشغالات وتراخيص المحال العامة والتراخيص وخدمة المواطنين والطرق وغيرها من الملفات الخدمية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لحل مشكلات بعض المواطنين الذين التقوا مع أعضاء وفد الوزارة أثناء تواجدهم فى المراكز التكنولوجية المستهدفة بمحافظة القاهرة، كما تم التنبيه على الإدارات الخلفية بتلك المراكز بسرعة إنهاء الخدمات المطلوبة للمواطنين فى موعدها القانوني وعدم تأخيرها ومتابعة الطلبات لسرعة الانتهاء منها بما يحقق رضا المواطنين.

وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة وجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة تنظيم دورات تدريبية تخصصية للعاملين بتلك المراكز فى بعض الملفات المهمة المرتبطة بالخدمات اليومية للمواطنين وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة القادمة، وبصفة خاصة كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية خاصة مع وجود شباك خاص لذوي الهمم لدعم حصولهم على الخدمات بالمراكز بسهولة ويسر تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، وكذا توفير كراسى متحركة لتلبية احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن المترددين على تلك المراكز.

كما طالبت منال عوض بتخصيص شباك لمنظومة تراخيص المحال العامة في المراكز التكنولوجية بما يساعد فى تلقي الطلبات والرد عليها ودفع وتيرة العمل في المنظومة علي مستوي مراكز محافظة القاهرة، وفيما يخص طلبات التصالح علي مخالفات البناء وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات الموجودة المستوفاة من المواطنين والتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لاستيفاء المستندات للبت فى تلك الطلبات والرد علي المواطنين والتيسير عليهم بناءً علي القرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن وحصولهم على نماذج التصالح.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة وجود صندوق لتلقى الشكاوى والمقترحات بعدد من المراكز التكنولوجية التى لا يتواجد بها صندوق والاهتمام من رئيس المركز ببحث تلك الشكاوي والمقترحات والعرض على رئيس الحي لاتخاذ اللازم، كما وجهت د.منال عوض بضرورة الاهتمام بالدعم الفنى وتوفير المتخصصين لصيانة الأجهزة بصفة دورية لضمان استمرار العمل بكفاءة بالإضافة إلى دعم عدد من المراكز ببعض الأجهزة المطلوبة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمختلف محافظات الجمهورية بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل فى محيط المدارس فى إطار استعداد الحكومة للعام الدراسى الجديد.

