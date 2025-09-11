السيسي ورئيس وزراء العراق يبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، في ضوء النجاح الذي حققته الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في بغداد في يناير ٢٠٢٥، حيث تم التأكيد على الحرص على البناء على ما تحقق من نتائج خلال أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

