القابضة لمياه الشرب تطور خدماتها لتلبية احتياجات ذوي الهمم

 أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن مجموعة من الإجراءات والتطويرات التي تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم داخل مراكز خدمة العملاء، بما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030.

تركز هذه الجهود على عدة محاور رئيسية، من بينها: تدريب موظفي مراكز الخدمة على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعّال مع الصم وضعاف السمع، وتجهيز المراكز بمنحدرات (Ramps) مهيأة لاستخدام الكراسي المتحركة، وتحديث المستندات الهامة وإتاحتها بلغة برايل لخدمة المكفوفين وضعاف البصر، مع تعميمها في المراكز كافة أسوة بتجارب ناجحة في شركات مياه القاهرة والمنوفية والإسكندرية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تعمل على تعزيز الخدمات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية، لتقليل الحاجة إلى التنقل، بالإضافة إلى توفير سيارات خدمة عملاء متنقلة مجهزة تصل إلى المواطنين في أماكنهم. 

وإلى جانب ذلك، سيتم ربط طلبات الأشخاص ذوي الهمم بالخدمات المتكاملة داخل الأنظمة الإلكترونية بمراكز خدمة العملاء، مع تحديث برامج (Q-System) و(CRM) لإضافة تصنيف خاص بهذه الفئة بما يتيح استخراج تقارير دورية دقيقة حول الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت الشركة القابضة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط تطوير خدمة العملاء، بما يضمن استدامة وصول مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لجميع المواطنين بكفاءة وعدالة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات لا تمثل فقط تحسينًا للخدمات، وإنما تعكس رؤية استراتيجية تؤكد أن الأشخاص ذوي الهمم جزء أساسي من نسيج المجتمع، ويستحقون خدمات متكافئة وآمنة تعزز من جودة حياتهم وتحقق مبدأ التنمية الشاملة.

