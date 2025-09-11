ذكر مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عصابات من العملاء والمستعربين اختطفت خلال الأيام الماضية مجاهدين في قطاع غزة.

مصدر أمني في المقاومة: عملاء ومستعربون اختطفوا مجاهدين في غزة

وأكدت المصادر، أن العصابات تقوم بدور رخيص في جمع معلومات للاحتلال عن أماكن أسراه وأنفاق المقاومة، وفصائل المقاومة ستلاحق العملاء والمستعربين ولن ترحمهم وستوقع بهم العقوبة المستحقة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية ووضع عبوة متفجرة داخل قمرة قيادتها وسط جباليا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت بتاريخ 31 أغسطس من إيقاع آليات إسرائيلية في حقل ألغام، وذلك في محيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

عملية نوعية للقسام ضد العدو الإسرائيلي

وأكدت كتائب القسام:"أوقعنا آليات للعدو في حقل ألغام بمحيط مسجد الصديقين شرق حي الزيتون بـمدينة غزة باريخ 31 أغسطس".

تفاصيل عملية القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي

العملية نُفذت في منطقة استراتيجية تشهد مواجهات عنيفة منذ أسابيع.

