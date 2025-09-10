الخميس 11 سبتمبر 2025
"بارايدوليا" أيمن أبو خزيم، منحوتات من الخيال بجاليري مصر

منحوتات أيمن أبو
منحوتات أيمن أبو خزيم، فيتو

يستهل جاليري مصر موسمه الفني بمعرض "بارايدوليا" للفنان أيمن أبو خزيم والذي يُفتتح يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري في السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين.

في هذا المعرض، لا يقدّم أبو خزيم منحوتات بالمعنى التقليدي، ولا يهتم بملامح بشرية مكتملة أو هيئة معروفة، بل ينحت بذكاء على حافة الإدراك، عند تلك النقطة التي لا يعود فيها واضحًا ما إذا كانت العين ترى شيئًا حقيقيًا، أم تتوهّم وجوده. الخشب هنا ليس مجرد خامة، بل كيان حي، تتوالد فيه الصور من تلقاء نفسها، ويتحوّل مع الوقت إلى سطح يستدعي المشاركة، من المتلقي، ومن خياله الشخصي، ومن ذاكرته البعيدة.

يقول أبو خزيم عن تجربته: “تعبر عن الوحدة المتناغمة بين الطبيعة والإنسانية والأساطير، تقدم هذه الشاهدة منظورًا فريدًا حول التكامل الجمالي والتلاحم بين مختلف أشكال الحياة، بواسطة تصوير عناصر خضروات أو فاكهة بصورة حيوية، حيث تظهر ككائن متكامل بأربعة أرجل وعيون وفم، وجه إنسان بأطراف ورأس طائر الهدهد في بعض الأحيان تعكس المنحوتات هذا التواصل الفريد بين المكونات الطبيعية والروحانية.”

واضاف: "تمثل تجربتي قصة معاصرة عن التفاعل الجميل بين الألوان، حيث يتلاحم النبات مع جوانب الإنسان والأسطورة في مشهد يروي قصة تكامل الحياة، تعبر عن قوة الفن في إعادة تشكيل واقعنا اليومي وفهمنا للارتباط اللامتناهي بين الإنسان والطبيعة، وتستحضر فلسفة الطائر والحيوان في الثقافة المصرية القديمة بطريقة تجعلها تحكي قصة مستمرة عن التناغم والجمال".

الفنان أيمن أبو خزيم

ولد الفنان أيمن أبو خزيم في القاهرة عام ١٩٨٤، وهو مدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة. حاصل على بكالوريوس التربية الفنية من كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام ٢٠٠٥، كما حصل على درجة الماجستير في التربية الفنية – جامعة القاهرة عام ٢٠١٣، وفي عام ٢٠١٩ نال درجة الدكتوراة في فلسفة التربية الفنية من كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة.

