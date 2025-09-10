قرارات عاجلة من النيابة في واقعة انتحار زوج بعد قتل زوجته وحرق جثتها

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في حادث إقدام ترزي عاطل عن العمل ومدمن مواد مخدرة على إنهاء حياة زوجته، عقب مشادة بينهما، وإشعال النار في جثتها قبل أن يقرر إنهاء حياته بنفسه.

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثتين، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

ترزي يقتل زوجته طعنا



وكشفت التحقيقات أن المتهم كان متزوجا ولديه 3 أبناء، أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، وأنه انحرف عن عمله كترزي وأدمن المخدرات، ولم يكن ينفق على أسرته، مما تسبب في خلافات متكررة مع زوجته التي تحملت وحدها مسئولية الإنفاق على المنزل والأبناء.

وأوضحت التحقيقات أن يوم الحادث شهد مشادة كلامية بين الزوجين عقب انتهاء العلاقة الزوجية، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، فأحضر الزوج سكينا ووجه لزوجته عدة طعنات نافذة، كان أخطرها جرح قطعي كبير في منطقة البطن، حتى فارقت الحياة، ثم سكب مواد قابلة للاشتعال على جثتها وأشعل النار فيها.



وأضافت التحقيقات أن الجاني، عقب ارتكاب جريمته، صعد إلى سطح العقار، وطعن نفسه عدة طعنات في الرقبة مستخدمًا نفس السكين، ليسقط جثة هامدة، وينهي حياته بنفس الطريقة التي أنهى بها حياة زوجته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.