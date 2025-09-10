الخميس 11 سبتمبر 2025
خالد يوسف وداليا البحيري ضمن القائمة، مهرجان بغداد السينمائي يعلن أعضاء لجان التحكيم

مهرجان بغداد السينمائي.فيتو

أعلن الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين ورئيس مهرجان بغداد السينمائي عن اختيار عدد من السينمائيين العراقيين والعرب من ذوي الخبرات والتجارب السينمائية لرئاسة وعضوية لجان تحكيم الأفلام المشاركة في مسابقات الدورة الثانية لمهرجان بغداد السينمائي.

 

وتنطلق فعالياته في بغداد خلال الفترة من 15-21 سبتمبر الحالي بحضور كوكبة لامعة من صناع السينما العراقية والعربية، من بينهم فنانين ومخرجين ومنتجين إلى جانب نقاد وإعلاميين من مختلف دول العالم.

 

مهرجان بغداد السينمائي

وأوضح الدكتور جودي أن لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل يترأسها الفنان السوري والعالمي غسان مسعود والمخرج خالد يوسف، أما لجنة الفيلم الروائي القصير ستكون برئاسة الناقد السينمائي علاء المفرجي، في حين يترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل والقصير الدكتور ماهر مجيد من العراق ولجنة تحكيم مسابقة أفلام (الأنيميشين) الطويلة والقصيرة ستكون برئاسة الدكتور علي حنون من العراق.

من جانبه أكد مدير المهرجان الدكتور حكمت البيضاني أن مهرجان بغداد السينمائي يتضمن عدد من الفعاليات والبرامج بالإضافة إلى ورش سينمائية متخصصة ًوحفل توقيع إصدارات المهرجان التي تجاوزت 15 إصدارا في مختلف مجالات الفن.

وأشار إلى أن المهرجان يشهد إقامة (أيام بغداد لصناعة السينما) كونها منصة مهنية تتضمن فعاليات تهدف إلى دعم صناعة سينمائية وطنية قادرة على المنافسة وخلق بيئة احترافية متكاملة تربط المشاريع السينمائية الإبداعية بفرص التمويل، وشبكات الإنتاج المشترك، وقنوات التوزيع، وذلك عبر برنامج متوازن يجمع بين التطوير الفني والتأهيل التجاري.

