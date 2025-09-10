الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النحاس يحسم قرار مشاركة إمام عاشور في مباراة إنبي

أمام عاشور،فيتو
أمام عاشور،فيتو

يستعد الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب والتي ستكون اختبارا مهما للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس.

وقرر النحاس تواجد إمام عاشور في قائمة الأهلي أمام إنبي ومنحه بعض الوقت من المباراة.

ونفى مصدر بالنادي ما تردد بعدم الدفع بإمام عاشور أمام إنبي، مؤكدا أن رغبة اللاعب والجهاز الفني هي مشاركته في لقاء إنبي. 

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد المقاولون العرب.

ويتم نقل اللقاء المرتقب بين الأهلي وإنبي عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويعود فريق النادي الأهلي، للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز .

ومنح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لاعبيه راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يعود الفريق اليوم للتدريبات الجماعية.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة عماد النحاس، على انضمام اللاعبين الدوليين للمران الجماعي غدا الخميس، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر.

