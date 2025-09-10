مقتل شاب في مشاجرة بالقليوبية بسبب "لعب العيال"

تحول خلاف بسيط بين عدد من الأطفال الصغار إلى مشاجرة عنيفة بين شابين، بشارع المزرعة بقرية منطي التابعة لمركز شرطة قليوب القليوبية انتهت بمقتل أحدهما وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المجنى عليه.

لعب العيال ينتهي بجريمة، مقتل شاب في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة قليوب بمقتل شاب.

تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز قليوب، يرافقه النقباء محمد ياسين ومصطفى مجاهد وكمال المعاون أول للمباحث، حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة في نطاق القرية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

