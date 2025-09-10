تفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم غدًا

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، من خلال الإدارة المركزية للمبيعات، تفاصيل جلسة مزاد علني، لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم، إلى جانب بضائع جمارك البيع الجمركية بالمطار وذلك يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.

سيارات متنوعة ماركات عالمية

وأوضحت الهيئة أن المزاد يتضمن سيارات من مختلف الماركات والطرازات، بينها مرسيدس، هيونداي، شيفروليه، بيك أب، تويوتا لاندكروزر، جيب، بيجو، كيا، نيسان، فورد، وبي إم دبليو، إضافة إلى سيارات أخرى يتم عرضها بجلسة المزاد.

بضائع جمركية بالإسكندرية والمطار

كما يشمل المزاد بضائع جمارك المطار المتمثلة في تليفونات ماركات وموديلات مختلفة، بالإضافة إلى بضائع جمارك الإسكندرية التي تتضمن رولات قماش، كابلات وأعمدة، أدوات كهربائية، ملابس جاهزة، كرتون، مستلزمات كهربائية، أدوات منزلية، ماكينات طباعة، كماليات سيارات، ورق دشت، أدوات مكتبية، مشروبات روحية، وصوبات زراعية، إلى جانب بضائع جمركية متنوعة أخرى.

مكان وتفاصيل المشاركة

ومن المقرر أن تعقد جلسة المزاد في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويشترط للمشاركة شراء كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس – برج 2، مقابل مبلغ 400 جنيه.

ويبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، فيما يتم سداد 30% من قيمة الصفقة عقب رسو المزاد، على أن يسدد باقي الثمن خلال 15 يومًا من اعتماد الجلسة.

البيع بدون عمولة

وأكدت الهيئة أن البيع سيتم دون عمولة، على أن تجرى المزايدة وفقًا للشروط المقررة بكراسة الشروط، مع الالتزام بالضريبة المقررة.

