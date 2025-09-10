غلق باب القيد بالدوري السعودي اليوم
يغلق القيد الصيفي من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن” اليوم الأربعاء أبوابه.
وتصدر الأرجنتيني ريتيجي مهاجم القادسية، والأوروجوياني داروين نوينز مهاجم الهلال، قائمة أغلى اللاعبين في الدوري بقيمة سوقية بلغت 45 مليون يورو لكل منهما.
أكثر 10 لاعبين قيمة سوقية في دوري روشن
ريتيجي – القادسية – 45 مليون يورو.
داروين نوينز – الهلال – 45 مليون يورو.
ثيو هيرنانديز – الهلال – 35 مليون يورو.
أنزو ميلوت – الأهلي – 35 مليون يورو.
موسى ديابي – الاتحاد – 30 مليون يورو.
كنجسلي كومان – النصر – 30 مليون يورو.
روبين نيفيز – الهلال – 25 مليون يورو.
إيفان توني – الأهلي – 25 مليون يورو.
جالينو – الأهلي – 24 مليون يورو.
سيماكان – النصر – 23 مليون يورو.
