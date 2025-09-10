التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء داخل عقار في الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى الجيزة

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بمصرع ربة منزل بدائرة القسم.

مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في الجيزة

وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وتبين مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، صعقا بالكهرباء أثناء ملامستها ماسورة مياه متصلة ببعض الأسلاك الكهربائية العشوائية.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله النقيب محمد النقيب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساتها.

