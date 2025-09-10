الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء بالجيزة

إسعاف
إسعاف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء داخل عقار في الجيزة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء فى الجيزة

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بمصرع ربة منزل بدائرة القسم.

مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في الجيزة 

وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وتبين مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، صعقا بالكهرباء أثناء ملامستها ماسورة مياه متصلة ببعض الأسلاك الكهربائية العشوائية. 

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله النقيب محمد النقيب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة مباحث الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط سائق نقل جماعي يتعاطى المواد المخدرة أثناء نقل الركاب بالجيزة

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على وزيرة إسرائيلية طالبت بإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين: لا أمل في إقناع المصريين

5 قرارات جمهورية وعفو رئاسي وتكليفات حاسمة من السيسي لصالح المواطنين في الكهرباء والصحة

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

خطوات تقليل الاغتراب بين الكليات على موقع التنسيق (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025

اعتزال الخطيب، 3 أسماء مرشحة لخوض انتخابات رئاسة الأهلي

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار بعد 24 ساعة من انخفاضهما

متقلبة "يوم فوق ويوم تحت"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك البسملة بالفاتحة والسورة في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الجلد في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads