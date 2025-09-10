الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الروسية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاك صارخ للقانون الدولي

هجوم الدوحة،فيتو
هجوم الدوحة،فيتو

وصفت الخارجية الروسية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 

وأوضحت أن الضربات الإسرائيلية على الدوحة خطوة تفضي إلى مزيد من تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة تهدف لتقويض الجهود الدولية للتسوية السلمية في الشرق الأوسط، ودعت جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى تجنب التصعيد.

من ناحية أخرى قالت الخارجية اليونانية: “إن الضربة في الدوحة تشكل انتهاكا للسيادة الإقليمية لدولة قطر وتتعارض مع القانون الدولي”. 

