الخارجية الروسية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاك صارخ للقانون الدولي

وصفت الخارجية الروسية الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت أن الضربات الإسرائيلية على الدوحة خطوة تفضي إلى مزيد من تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة تهدف لتقويض الجهود الدولية للتسوية السلمية في الشرق الأوسط، ودعت جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى تجنب التصعيد.

من ناحية أخرى قالت الخارجية اليونانية: “إن الضربة في الدوحة تشكل انتهاكا للسيادة الإقليمية لدولة قطر وتتعارض مع القانون الدولي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.