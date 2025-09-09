يلتقي السيسي وعبد العاطي، برنامج عمل مكثف لوزير خارجية إيران بالقاهرة اليوم

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رأس وفد دبلوماسي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، للقاء كبار المسئولين المصريين.

وخلال الزيارة سيعقد وزير الخارجية لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، حيث يجري تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس السيسي، أمس بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما شارك في اللقاء من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، والسيدة جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قائد القيادة المركزية الأميركية نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي، وهو ما ثمّنه الرئيس، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأمريكية، حيث أشار الرئيس إلى أهمية مناورات “النجم الساطع 2025” باعتبارها امتدادًا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين، كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأمريكي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقًا حول ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة، بهدف احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

وفي هذا السياق، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس على أهمية الوساطة الذي تضطلع بها مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الرئيس في هذا الصدد استمرار مصر في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيدًا لإحياء العملية السياسية، وصولًا إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

