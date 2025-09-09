حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في العياط

أمرت نيابة الجيزة بحبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار في العياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بالعياط.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، من بينهم مالك العقار، أثناء التنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة وسط العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، وأمرت باستدعاء مجري التحريات في الحادث لسماع أقواله.

