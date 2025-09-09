خروج 15 مصابا بحادث أتوبيس الأقصر من المجمع الطبي الدولي

استقبل المجمع الطبي الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، 19 مصابًا إثر حادث انقلاب أتوبيس الصحراوي الشرقي لتلقيهم العلاج اللازم.

حادث أتوبيس الأقصر

وأكد مصدر طبي مسئول لـ «فيتو» خروج 15 حالة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، وتم حجز 2 حالة بقسم الجراحة، فيما تخضع حالة أخرى للملاحظة الطبية، كما تم نقل حالة سيدة تعاني من البتر إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كان أصيب كلا من: فاطمة السيد نصر (35 عامًا) – بتر بالذراع الأيسر، محمد أحمد علي (35 عامًا) – كدمات وسحجات، أدهم محمد أحمد علي (3 أعوام) – كدمات وسحجات، آدم محمد أحمد علي (6 أعوام) – كدمات وسحجات، الشاذلي محمود دسوقي (24 عامًا) – كدمات وسحجات.

كما أصيب: محمود عبد الرؤوف القاعود (35 عامًا) – اشتباه كسر بالذراع الأيسر، عبد الرحمن محمد أحمد (31 عامًا) – جرح تهتك بالرأس،باغلب سلامة نور (28 عامًا) – جروح وكدمات،ملاك جرجس ذكي (48 عامًا) – خلع بالكتف الأيسر، أحمد سيد نوبي (39 عامًا) – جرح باليد اليسرى، مدحت أحمد محمد (34 عامًا) – جروح بالظهر من تناثر الزجاج، أنس محمد النادي (21 عامًا) – كدمات وسحجات،محمود محمد النادي (23 عامًا) – كدمات وسحجات، أحمد حسين الدردير (20 عامًا) – كسر بالكتف الأيسر، أسماء عبد الحميد عبده (40 عامًا) – ما بعد الارتجاج وكدمة في الحوض.

ولقي جراء الحادث 3 أشخاص مصرعهم لرجل خمسيني وطفلان، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

