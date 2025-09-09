الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة إنجلترا
موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم، فيتو

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب إنجلترا بقيادة توماس توخيل المدير الفني، ضيفًا على صربيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم 

تنطلق مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم  في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا أمام صربيا

تذاع مباراة إنجلترا ضد صربيا في تصفيات كأس العالم  عبر قناة beIN sports 2.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزًا في الجولة الماضية أمام أندروا بهدفين دون مقابل، على ملعب "فيلا بارك".

يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب صربيا في المركز الثاني بـ 7 نقاط.

وتضم مجموعة إنجلترا  منتخبات ألبانيا (5 نقاط)، لاتفيا (4 نقاط)، وتتذيل أندروا المجموعة بلا نقاط.

