تصيبك بـ 7 أمراض أخطرها الهلوسة، تحذير شديد الخطورة من البطاطس الخضراء

حذرت خبيرة في التكنولوجيا الحيوية من البطاطس الخضراء، مؤكدة أن تعرضها لأشعة الشمس أو تخزينها في درجات حرارة تتجاوز 4 مئوية، يزيد تركيز مادة السولانين السامة فيها عدة أضعاف.



وقالت الدكتورة بولينا كولاتش، الأستاذة المساعدة في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية، إن البطاطس عند تحولها إلى اللون الأخضر تبدأ في إنتاج الكلوروفيل، وهو صبغة غير ضارة بحد ذاته، إلى جانب مادة السولانين السامة من مجموعة الجليكوألكالويدات.

وأضافت أن تعرض البطاطس للضوء لفترات طويلة يزيد من تركيز السولانين، حيث إن جرعة تتراوح بين 2 و5 ملج لكل كيلوجرام من وزن الجسم قد تؤدي إلى التسمم، مسببة الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والدوخة، وفي الحالات الشديدة قد تظهر الهلوسة واضطرابات في عمل الجهاز العصبي المركزي.

واشارت إلى أن السلق أو القلي يقللان جزئيًّا من محتوى هذه المادة السامة، لكن الخطر لا يزول كليا.

وتابعت:" بمجرد دخول السولانين إلى الدم، يبدأ تأثيره الضار على القلب والأوعية والجهاز العصبي والتنفسي والبولي. وفي التسمم الحاد قد يعاني الشخص من ضيق في التنفس، وضعف عام، وصداع، وقد تصل المضاعفات إلى شلل جزئي أو اختناق أو حتى توقف القلب، رغم أن هذه النتائج تبقى نادرة لدى البالغين الأصحاء.

وأكدت الخبيرة أن البطاطس الخضراء خطرة خصوصًا على الأطفال، والنساء الحوامل، وكذلك على المصابين بأمراض مزمنة في الجهاز الهضمي.

واختتمت:" لتقليل المخاطر تنصح بتخزين البطاطس في أماكن باردة ومظلمة مثل الأكياس القماشية أو الأوعية غير الشفافة. وإذا ظهرت خضرة طفيفة على الدرنة، يُفضل إزالة طبقة بعمق 1-2 سم، أما في حال كانت الخضرة كثيفة أو ظهرت براعم واضحة فمن الأفضل التخلص منها واستخدامها للزراعة فقط وليس للطعام".

