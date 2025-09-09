الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام نظيره البوركينابي على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك. 

وبات من المؤكد أن يجري الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تعديلات محدودة على تشكيلة الفراعنة التي خاضت المباراة الماضية أمام إثيوبيا باستاد القاهرة، خاصة أن المنتخب المصري يسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لحسم بطاقة التأهل للمونديال، أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مشواره بتصفيات كأس العالم.

 

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام بوركينا فاسو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد (خالد صبحي) - محمد هاني

الوسط: محمود صابر - نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) - زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

منتخب مصر يحافظ على صدارة مجموعته

كان منتخب مصر حقق الفوز في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفين نظيفين، وهو الفوز الذي رفع رصيد منتخب مصر من النقاط إلى 19 نقطة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناتي أون سبورت وإم بي سي مصر 2 على الهواء مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوركينا فاسو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 حسام حسن مصر ضد بوركينا فاسو

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو (صور)

اتحاد الكرة، موقف منتخب مصر سليم في اختيار الزي أمام بوركينا فاسو

تصفيات كأس العالم، منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام بوركينا فاسو

ملعب 4 أغسطس جاهز لاستقبال مباراة مصر وبوركينا فاسو (صور)

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads