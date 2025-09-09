يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة أمام نظيره البوركينابي على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وبات من المؤكد أن يجري الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تعديلات محدودة على تشكيلة الفراعنة التي خاضت المباراة الماضية أمام إثيوبيا باستاد القاهرة، خاصة أن المنتخب المصري يسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لحسم بطاقة التأهل للمونديال، أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مشواره بتصفيات كأس العالم.

حسام حسن، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام بوركينا فاسو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد (خالد صبحي) - محمد هاني

الوسط: محمود صابر - نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) - زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

منتخب مصر يحافظ على صدارة مجموعته

كان منتخب مصر حقق الفوز في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفين نظيفين، وهو الفوز الذي رفع رصيد منتخب مصر من النقاط إلى 19 نقطة، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو وصيف المجموعة برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة مصر أمام بوركينا فاسو والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، على أن تقام المباراة بين المنتخبين اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوركينية واجادوجو، وتنقلها قناتي أون سبورت وإم بي سي مصر 2 على الهواء مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.