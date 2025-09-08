محافظة القاهرة تكشف حقيقة هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

نفت محافظة القاهرة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى حول إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وأكدت محافظة القاهرة في بيان لها أن مقبرة الشيخ محمد رفعت قائمة ولن يتم المساس بها.

واهبات محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

وكانت تصريحات لحفيدة الشيخ محمد رفعت قد تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول أن مسئولي محافظة القاهرة شرعوا في وضع علامات واضحة على مقبرة جدها تمهيدا لهدمها.

