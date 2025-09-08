انهيارات تهز عالم التيك توك، تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من "حكاية الوكيل"

بعد الاعتداء على منتصر (إسلام خالد) في ختام الحلقة الثانية من حكاية الوكيل ضمن مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، تبدأ الحلقة الثالثة بمشهد إنساني حيث ينهض منتصر مطمئنًا على نورا (نورا عبدالرحمن) التي كانت ترافقه في الندوة.

تعود ورد الشهيرة بـ"رودي" (أميرة الشريف) لتتصدر المشهد مجددًا عبر لايف تيك توك بفستان الحفلة التي أقامتها لمشاهير المنصة، قبل أن تتلقى رسالة من رجل الأعمال أمير، فتغلق البث وتتواصل مع منشاوي (أحمد فهيم) الذي يشجعها على الاستمرار في اللعبة.

في موازاة ذلك، يدخل جلال الملقب بـ"جلجل" (محمد طعيمة) في صدام عنيف مع زوجته زوزة (بسنت النبراوي) بعدما تطلب منه دخول غرفة دردشة خاصة مع رجل وزوجته مقابل 1000 دولار، ليقاوم الطلب أولًا ثم يرضخ في النهاية.

نورا ومنتصر

على الجانب الآخر، يظهر منتصر مع نورا في لايف جديد من أحد المقاهي، يتحدثان فيه عن الاعتداء الذي تعرض له، بينما يطل جابر جبر (تامر فرج) من فيلته متحدثًا عن كرة القدم بجهل، ليصطدم مجددًا باحتقار ابنه حمزة.

تزداد المفاجآت مع اتصال رودي بوزة ودعوتها للقاء خاص مع منشاوي داخل الوكالة، بعيدًا عن زوجها، غير أن جلال يتنصت على زوجته دون علمها. وبالفعل تلتقي زوزة منشاوي الذي يبلغها أن الوكيل (مراد مكرم) اختارها لتكون بديلة ورد، وأنها ستكون الوجه الجديد لتطبيق آخر ستطلقه الوكالة بعد فضيحة رودي. جلال، المتنصت عبر الميكروفون الذي دسّه لها، يسمع كل شيء.

تصعيد جديد يكشفه منشاوي حين يطلب من الشيخ سالم (أحمد عثمان) مهاجمة لاعب كرة قدم في بث مباشر وربط اسمه بانتحار فتاة سُرّب لها فيديو فاضح. يرفض سالم أولًا لكنه يرضخ تحت التهديد، لتصطدم به زوجته متهمة إياه بالنفاق واستغلال الدين لمصالحه، فتطلب الطلاق وتأخذ ابنتها وترحل.

في هذه الأثناء، تندلع حملة عنيفة على تيك توك حول اللاعب، وانتحار الفتاة، وفضيحة رجل الأعمال أمير مع ورد. ومع انتشار التسريبات، يهدد أمير ورد هاتفيًا، لكنها تُمنع من دخول الوكالة بعدما تخلت عنها. في المقابل، تتلقى نورا تسريبات جديدة متعلقة بفضائح أمير، لتخرج في بث مباشر تكشف فيه التفاصيل مدعومة بثقة الجمهور.

الوكيل يراقب كل شيء من عزبته، ويؤكد لمساعده منشاوي أن التطبيق الجديد مؤمن بشكل أكبر، ويوجه بدعم نورا ومنتصر لأنهما – حسب وصفه – "دماغهم شبعانة تعليم وجعانة تقدير".

تتصاعد الدراما داخل بيت الشيخ سالم المنهار، وبينما يحاول مراجعة نفسه بعد فقدان أسرته، يظهر المحامي يحيى (محسن محيي الدين) مع ابن زوجته يوسف وهبي، محاولًا فك خيوط اللعبة وكشف من يقف خلف هذا العالم الملوث.

لكن النهاية جاءت صادمة: بعد عودة زوزة إلى المنزل، يستقبلها جلال بعنف وضرب مبرح، لينقلب الشجار إلى مأساة بعد أن تقع على الأرض بلا حراك وتلفظ أنفاسها الأخيرة، فيدخل جلال في صدمة مروعة.

ويبقى السؤال: كيف ستتطور الأحداث في الحلقة القادمة من الوكيل؟ وهل يبدأ سقوط جديد في عالم الوكالة والتيك توك؟.

