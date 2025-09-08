الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

يُعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، حيث إنه مكوّن أساسي يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية.  

 

أسعار السكر اليوم 

سجل سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 33.34 جنيها للكيلو. 

ويحظى السكر بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل.  

سعر السكر التمويني اليوم 

بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.   

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًّا).

