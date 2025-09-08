يسرا: مسيرة الأمير طلال بن عبد العزيز تستحق التسجيل في فيلم وثائقي

عقدت مكتبة الإسكندرية جلسة حوارية بعنوان " طلال سيرة ومسيرة" - الجانب الإنساني للأمير الراحل طلال بن عبد العزيز وزير الاتصالات بدولة السعودية، وذلك ضمن جدول الفعاليات المصاحبة للنسخة السادسة لمعرض " طلال...تاريخ تقرأه الأجيال"، الذي يعد رسالة وفاء من الأمير عبد العزيز بن طلال، ليكون جسرا بين الأجيال.

تحدث في الجلسة كل من الفنانة يسرا، الدكتورة فيان فاروق؛ كاتبة وباحثة، الدكتور عماد عبد الوهاب؛ رجل أعمال وصديق للأمير طلال، الدكتور عبد اللطيف الحميد؛ مستشار الهيئة العليا لمعارض الأمير طلال، الدكتورة منال إبراهيم؛ المدير التنفيذي لمعارض الأمير طلال والكاتب الصحفي فتحي محمود وقد أدار الجلسة الأستاذ إميل أمين؛ الكاتب والمحلل السياسي.

افتتحت الجلسة الحوارية بمقولة للأمير طلال قال فيها أن "الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان"، خلال العرض الوثائقي الذي جاء بعنوان "مسيرة طلال.. شهادات معاصريه".

في كلمتها قالت الدكتورة منال إنها بدأت العمل مع الأمير طلال منذ 4 عقود وتكلمت عن اهتمامه ببناته وتعليمهن وثقافتهن، وكيف كان يدافع عن المرأة ولا يفرق بين أحد بالجنس أو الدين وأكدت انه كان ابنًا بارًا.

وتكلم الدكتور عبد اللطيف عن صفات الأمير الإنسانية من رحمة وسعة صدر، وأوضح كيف كان متأثرًا بالفيلسوف فولتير (Voltaire) لأنه كان يهتم بالدفاع عن القضايا الإنسانية ودعم مبادئ التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان والعدالة الاجتماعية. كما كان البعد الإنساني يشكل ركيزة أساسية في مجريات حياته.

وأضاف أن طلال كان يجمع بين الرحمة والحزم والنظام. واستعرض عبد اللطيف دور أرشيف الصحافة في معرفة الجوانب الإنسانية للأمير حيث توفر توثيقًا يوميًا ومباشرًا للأحداث والتصريحات والأنشطة التي قام بها الأمير خلال حياته.

وذكر أن هذه الوثائق تتمثل أيضا في المقابلات وشهادات الأفراد الذين عاصروا الأمير طلال وعملوا معه حيث توفر رؤي قيمة حول شخصيته وصفاته الإنسانية.

وتحدث الكاتب فتحي محمود عن حب الأمير لمصر وأهلها وكيف أوصي بها وتكلم عن اهتمامه بالصحافة المصرية وعن اللقاءات التي أجراها مع الصحفيين المصريين وكيف كانت العلاقات بين السعودية ومصر تاريخية وقوية.

كما أشار إلى اهتمام الأمير طلال بكل ما ينشر من مقالات في الصحف العالمية والعربية ومناقشة ما فيها مع المختصين. وختم كلمته بأنه كان أميرا للإنسانية.

واستعرضت الدكتورة فيان بداية تعاملها مع الأمير عام 2010 والمقالات التي كتبتها عنه، وقالت إنه شخصية مثقفة وملتزمة وكان يهتم بالطفل وحرية المرأة، وقالت إنها مستمرة في كتابة مقال عنه يوم 22 ديسمبر من كل عام ، والذي يعتبر ذكري وفاته فهو بمثابة الأب بالنسبة لها.

وقال الدكتور عماد إن الأمير طلال كان إنسانًا بكل ما تحمله الكلمة من معني، وكان له تاريخ ورؤية للأجيال تجمع بين التاريخ والمستقبل.

أما عن الفنانة الكبيرة يسرا فقالت إنه كانت تربطها بالأمير صداقة قوية وأشارت الي مساندته لها في أوقات صعبة مرت بها، وإنه كان يهتم بالعلم والثقافة والمرأة ويحب حضور الندوات الفنية لأنه يؤمن بالفن ورسالته.

وأكدت على أهمية الفن وتأثيره القوي على العالم إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة. كما أضافت انه كان مهتمًا بكل شئون البلاد العربية، وكان لديه استشراف مبكر لمناقشة الكثير من القضايا المهمة التي تطرح نفسها بقوة في واقعنا العربي الآن، مثل قضية ندرة المياه. واقترحت ان يتم عمل فيلم للأمير طلال “Docudrama” عن حياته من البداية للنهاية واقترحت ان تقوم مكتبة الإسكندرية بدور في حفظ تاريخه.

واختتم الكاتب ايميل أمين اللقاء بمقولة "مجد الله هو الإنسان الحي وطلال كان الإنسان الحي" وهي مقولة تؤكد على أهمية الحياة والنشاط الإنساني في تحقيق المجد الإلهي.

