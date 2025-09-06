إيران تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية

أعلن المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، عن انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين الوفد الإيراني، ومسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال نجفي: إن المفاوضات ستحدد الشكل الجديد للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أنها تأتي استكمالًا للمشاورات بين إيران والوكالة الدولية لتحديد إطار التعاون بعد القانون الذي سنه البرلمان الإيراني في الوضع الراهن.

وأوضح المندوب الإيراني أن هذه المفاوضات، التي تعقد على مستوى الخبراء، ستحدد الصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.

يُذكر أن تقريرًا سريًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال الأربعاء الماضي: إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية، وذلك قبل الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية في 13 يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في شكل سادس فلوريد اليورانيوم القابل للتخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرامًا حتى تاريخ 13 يونيو.

