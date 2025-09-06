حماس تطالب موظفيها المدنيين بعدم مغادرة شمال غزة

قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية: إن مسؤولين في حماس داخل غزة وزعوا رسالة تطالب الموظفين المدنيين للبقاء في شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان عبر منصة “إكس”: “في توجيه رسمي، أمرت حكومة حماس موظفيها بالبقاء في شمال غزة، وهددت الموظفين بإجراءات عقابية ضد الذين يحاولون مغادرة الشمال”.

من ناحيته، أوضح المكتب الإسرائيلي أن ذلك مثال آخر على "استغلال حماس للمدنيين دروعا بشرية، مقدمة أهدافها على حياة وسلامة سكان غزة"، بحسب ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وجاء في نص الرسالة المنسوبة لحماس: “طالبوا الجهات المتخصصة بالتعميم على جميع الموظفين في وزاراتكم ومؤسساتكم الحكومية بالبقاء في شمال قطاع غزة”.

وأضاف نص الرسالة: “اعملوا على إحباط مخططات العدو الإسرائيلي لتهجير سكان القطاع، مع العلم أنه ستتخذ أقصى العقوبات ضد المخالفين للتعليمات، ويتحمل الجميع المسؤولية القانونية والإدارية”.

