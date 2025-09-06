الأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر "حل الدولتين" وأمريكا وإسرائيل تعارضان

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري، لإحياء عملية سلمية تم تعليقها هذا الصيف وسط تصاعد العنف في غزة.

جاء القرار بناء على اقتراح شفهي قدمته السعودية، ويهدف المؤتمر إلى دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ومع ذلك، أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة انسحابهما من المؤتمر، معتبرتين أن استئنافه قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب في غزة وتشجيع حركة حماس.

الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين

وأكدت الولايات المتحدة عدم مشاركتها في المؤتمر. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتيح استئناف المؤتمر خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة حضور عدد أكبر من رؤساء الدول والحكومات.

لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من حضور المؤتمر شخصيا، خصوصا في ظل فرض الولايات المتحدة حظرا على منح التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين.

