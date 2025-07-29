آخر التطورات بشأن انفجار خط مياه رئيسي في المنصورة (صور)

شهدت مدينة المنصورة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حدوث انفجار في خط المياه الرئيسي أمام مدخل شارع الأتوبيس الجديد على ترعة المنصورية، مما أدى إلى تسريب كميات مياه كبيرة بالشارع الرئيسي والشوارع الفرعية.

انفجار خط المياه الرئيسي بشارع الاتوبيس الجديد بالمنصورة

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالتوجه الي موقع الحادث ووجه المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحمد أمين رئيس حي غرب والدكتور السعيد احمد رئيس حي شرق بسرعة التوجه الي موقع الكسر والتعامل معه والدفع بسيارات كسح مياه لسحب المياه فورًا، وتم وصول كافة معدات شركة مياه الشرب والاحياء الي موقع الحادث.

فصل الكهرباء مؤقتًا لحين سحب المياه من الشوارع

كما وجه مرزوق المهندس حامد عبدالخالق رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية، وهندسة شرق المنصورة، بسرعة التوجه إلى منطقة شارع الأتوبيس الجديد وفصل الكهرباء مؤقتًا لحين سحب المياه من الشوارع لتجنب حدوث ماس كهربائي.

رجال المرور ينظمون الحركة المرورية بشارع ترعة المنصورية والأتوبيس الجديد

كما وجه العميد حاتم طه بسرعة الدفع بعناصر من المرور لتنظيم الحركة المرورية بشارع ترعة المنصورية والأتوبيس الجديد لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

غلق محابس المياه لحين الانتهاء من إصلاح الكسر

وطمأن محافظ الدقهلية المواطنين بأن فرق العمل قد باشرت عملها على الفور وتم غلق محابس المياه علي هذا الخط بنطاق شرق وغرب لحين الانتهاء من إصلاح الكسر وفتح جميع مطابق الصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع والدفع بسيارات كسح مياه للمساهمة في سرعة سحب المياه من الشوارع، وجار العمل على إصلاح الخط.

أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية 0502316644-0502314880-0502327792 من التليفون الأرضى أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

محافظة الدقهلية تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات

أهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

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