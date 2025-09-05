حافلة منتخب مصر تتحرك إلى استاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا

غادرت حافلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، فندق إقامة الفريق بمنطقة التجمع الخامس، متجهة إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا الليلة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

ومن المقرر، أن يقوم المدير الفني حسام حسن فور وصول الفريق إلى استاد القاهرة، بإلقاء المحاضرة الأخيرة على اللاعبين داخل غرفة ملابس الفراعنة، قبل الدخول إلي الملعب لإجراء عملية الإحماء استعدادا للمباراة

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

