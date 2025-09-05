الجمعة 05 سبتمبر 2025
بقصد تأديبه، ضبط عامل بتهمة الاعتداء على نجله في أحد الطرق بكفر الشيخ (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بأحد الطرق بـ كفر الشيخ، وتبين أنه والده بقصد تأديبه، وتم ضبطه.

فيديو تعدى شخص على طفل بكفر الشيخ

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بأحد الطرق بكفر الشيخ.


وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ).

 

وبمواجهته اعترف بقيامه بالتعدى بالضرب على نجله (الظاهر بمقطع الفيديو) بقصد تأديبه لقيامه بالتعدى على أحد جيرانه بالسب.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

