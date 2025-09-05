حركة الشباب الصومالية تتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بمطار كيسمايو

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية، مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في مطار كيسمايو جنوب الصومال.

ووفقا لما نقله موقع "بايدوا أونلاين" الإخباري، نقلا عن بيان الحركة، فإن الهجوم كان موجها ضد الأمريكيين ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، وأنه أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الجنود، فيما لم تقدم بيانات محددة عن القتلى والجرحى.

وقالت الحركة في بيانها: “إن الهجوم دمر أيضا عدة مركبات تابعة لجنود أمريكيين”.

وأكد الموقع استحالة التحقق من صحة تصريحات حركة "الشباب" بشكل مستقل، فيما لم يعلق أي من المسئولين الصوماليين أو الأمريكيين على الحادث حتى الآن.

وتعد حركة الشباب الصومالية حركة جهادية تابعة لتنظيم القاعدة، تأسست في الصومال عام 2004، وتسيطر حاليا على مساحات شاسعة في جنوب ووسط البلاد، ويصل عدد مسلحيها إلى 18 ألفا.

وقبل أيام قليلة، أعرب الرئيس الصومالي السابق، شريف شيخ أحمد، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الأمني في البلاد، قائلا: "إن الجيش الوطني قد انهار، وإن البلاد وقعت فعليا في قبضة حركة الشباب".

