وزير العمل ينعى سحر بدر بعد تعرضها لحادث أليم أثناء توجهها إلى مهمة تفتيش بالإسماعيلية

لقيت المهندسة سحر محمد على بدر، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل مصرعها أثناء توجهها لأداء مهمة عملها.

وتعود أحداث الواقعة عندما كانت المهندسة سحر محمد على بدر، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية متوجهة إلى مديرية عمل الإسماعيلية في مهمة عمل هناك وصدمتها سيارة ميكروباص في حادث أليم أثناء مرورها على الطريق، أمام موقف السلام.

ونعى وزير العمل محمد جبران وجميع العاملين بالوزارة والمديريات "شهيدة العمل"، داعيًا الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

