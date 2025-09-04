الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل ينعى سحر بدر بعد تعرضها لحادث أليم أثناء توجهها إلى مهمة تفتيش بالإسماعيلية

المهندسة سحر محمد
المهندسة سحر محمد على بدر، فيتو
ads

لقيت المهندسة سحر محمد على بدر، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل مصرعها أثناء توجهها لأداء مهمة عملها.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما كانت المهندسة سحر محمد على بدر، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية متوجهة إلى مديرية عمل الإسماعيلية في مهمة عمل هناك وصدمتها سيارة ميكروباص في حادث أليم أثناء مرورها على الطريق، أمام موقف السلام.

 

ونعى وزير العمل محمد جبران وجميع العاملين بالوزارة والمديريات "شهيدة العمل"، داعيًا الله  أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيارة ميكروباص وزارة العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل موقف السلام

مواد متعلقة

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

وزارة العمل: البدء في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا" وتقديم الحماية والدعم لعمال الدليفري

الأكثر قراءة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

هل رأت أم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أثناء حملها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads