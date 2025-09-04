قرينة السيسي: أدعو الله أن يلهمنا جميعًا من سيرة نبيه الكريم القيم السامية للرحمة والتسامح والمحبة

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت السيدة انتصار السيسي: بمناسبة المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب المصري الكريم والأمة الإسلامية جمعاء.. داعية المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا جميعًا من سيرة نبيه الكريم القيم السامية للرحمة والتسامح والمحبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.