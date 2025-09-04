الخميس 04 سبتمبر 2025
قرينة السيسي: أدعو الله أن يلهمنا جميعًا من سيرة نبيه الكريم القيم السامية للرحمة والتسامح والمحبة

قرينة الرئيس السيسي.فيتو
أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت السيدة انتصار السيسي: بمناسبة المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهاني إلى الشعب المصري الكريم والأمة الإسلامية جمعاء.. داعية المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يلهمنا جميعًا من سيرة نبيه الكريم القيم السامية للرحمة والتسامح والمحبة.

