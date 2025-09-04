أعلن الجيش الروسي أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" أتمت سيطرتها على كافة أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية الواقعة في قطاع عملها.

جبهات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية حول سير القتال على جبهات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:" إن القوات المسلحة الروسية حررت قرية نوفوسيلوفكا في منطقة زابوروجييه" - حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وحسب البيان، فإن وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 240 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية

وقال البيان: كما حققت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدد من مناطق سومي وخاركوف، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 180 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية وحققت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدت وحدات مجموعة قوات "المركز"، القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 440 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر

وأضاف البيان: "حققت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، خسائر بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدد من مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، بلغت ما يصل إلى 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية ووحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 70 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية".

