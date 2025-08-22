الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

أعلن الجيش الروسي، في بيان اليوم الجمعة، عن السيطرة على  بلدتين في دونيتسك، وتنفيذه الأسبوع الماضي 6 ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات صواريخ "سابسان".

الجيش الروسي يسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك

وقال الجيش الروسي في بيان، إنه هاجم  مناطق جديدة ووجه ضربات لمستودعات صواريخ "سابسان" الأوكرانية.

txt

الجيش الروسي يدمر مراكز قيادة ومطارات ومجمع صناعي عسكري في أوكرانيا


وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: حررت قواتنا بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونفذت قواتنا خلال أسبوع 6 ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات صواريخ "سابسان"، ومواقع بنية تحتية للطاقة يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش الروسي دونيتسك أوكرانيا

مواد متعلقة

ذكرى رحيل تروتسكي، صانع أسطورة الجيش الأحمر الروسي

الجيش الروسي يدمر مراكز قيادة ومطارات ومجمع صناعي عسكري في أوكرانيا

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية، منها اجتياز الامتحانات والسن

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

الضرائب: لا خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن القيمة المضافة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads