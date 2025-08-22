الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك

أعلن الجيش الروسي، في بيان اليوم الجمعة، عن السيطرة على بلدتين في دونيتسك، وتنفيذه الأسبوع الماضي 6 ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات صواريخ "سابسان".

الجيش الروسي يسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك

وقال الجيش الروسي في بيان، إنه هاجم مناطق جديدة ووجه ضربات لمستودعات صواريخ "سابسان" الأوكرانية.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: حررت قواتنا بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونفذت قواتنا خلال أسبوع 6 ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات صواريخ "سابسان"، ومواقع بنية تحتية للطاقة يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

