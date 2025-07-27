الجيش الروسي يسقط 99 مسيرة جوية أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية: إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وإسقاط 99 مسيرة جوية أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم: "خلال الليلة الماضية من الساعة 21:50 بتوقيت موسكو يوم 26.07 إلى الساعة 05:20 بتوقيت موسكو يوم 27.07، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 99 مسيرة جوية معادية من نوع الطائرات، بما في ذلك 36 مسيرة - فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 - فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وتم تدمير 10 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و9 مسيرات في كل من أراضي مقاطعتي فولغوغراد وروستوف، وتم أيضا إسقاط 4 طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، و2 في كل من أراضي مقاطعتي فورونيج وكورسك وفوق البحر الأسود، ومسيرة واحدة في كل من أراضي مقاطعات موسكو ونيجني نوفغورود وأوريول وتامبوف".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق السكنية والمنشآت المدنية الحيوية ووسائط النقل في المناطق الحدودية الروسية وفي وسط البلاد، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

هذا ويواصل الجيش الروسي التصدي للمسيرات الأوكرانية، كما يوجه ضربات دقيقة ضد تجمعات الأفراد والمعدات بالقوات الأوكرانية ومراكز تجمع المرتزقة الأجانب، وكذلك ضد المؤسسات الصناعية التي تعمل في مجال إنتاج الأسلحة والمعدات الحربية.

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