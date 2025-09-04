الخميس 04 سبتمبر 2025
حوادث

نزيف بالمخ، تشريح جثة بائع متجول قتله زميله في العياط

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة بائع متجول قتله زميله بزجاجة بالعياط، بسبب خلاف بينهما على البيع، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف علي ملابسات الحادث، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

وكشفت المعاينة أن الضحية توفي نتيجة ارتطام رأسه باداة حادة، تسببت في إصابته بنزيف، ولفظ أنفاسه الأخيرة بسببها. 

مقتل شخص تعرض لاعتداء بالعياط

 

البداية كانت بتلقى مركز شرطة العياط بلاغا بمقتل شخص تعرض لاعتداء بدائرة المركز، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن بائع متجول اعتدى على زميله بزجاجة، مما أسفر عن مقتله، لخلاف بينهما على بيع المنتجات.


ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

