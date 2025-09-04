دموع الفرح تنهي 3 أيام من الرعب، عودة طفل شبرابيل إلى أحضان أسرته بالغربية (فيديو)

ثلاثة أيام كانت كفيلة بتحويل حياة أسرة كاملة إلى جحيم.. صرخات تبحث عن صغيرها وعيون لم تعرف النوم خوفًا وقلقًا على مصيره لكن النهاية جاءت كما تمنى الجميع.. لحظة مفعمة بالدموع والفرح معًا حين عُثر على الطفل المفقود من قرية شبرابيل التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية بجوار مقام السيد البدوي بطنطا ليعود سالمًا بين أحضان أسرته.

المشهد كان إنسانيًا بامتياز، زغاريد اخترقت جدران الصمت.. أيدٍ ترتجف وهي تحتضنه بقوة ووجوه غمرتها الدموع كأنها تغسل ثلاثة أيام من الخوف والترقب.

أهالي قرية شبرابيل الذين عاشوا على أعصابهم منذ لحظة اختفائه لم يتمالكوا أنفسهم وشاركوا أسرته فرحة العودة مؤكدين أن الحادثة أعادت إليهم الإحساس بالترابط والوقوف بجانب بعضهم وقت الشدة.

وكانت أسرة الطفل قد حررت بلاغًا بغيابه ما أثار حالة من القلق والحزن بين ذويه وأهالي القرية ومحافظة الغربية الذين شاركوا في البحث عنه على مدار الأيام الماضية.

وأسفرت الجهود عن العثور عليه بجوار مقام السيد البدوي بمدينة طنطا حيث جرى تسليمه لذويه الذين استقبلوه بالدموع والزغاريد.

وأكدت مصادر أمنية أن الطفل بحالة صحية جيدة وأنه جارٍ الاستماع لأقواله وذويه للوقوف على ملابسات تغيبه.

