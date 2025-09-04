بدء تقييم مشروعات الطلاب المبتكرين ضمن مبادرة «من الموهبة إلى الاحتراف»

انطلق أول أيام تقييم المشروعات والمواهب المقدمة من الطلاب تحت شعار «من الموهبة إلى الاحتراف»، وذلك بمشاركة لجان تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي الفنون وريادة الأعمال، في إطار فعاليات مشروع مهارات القرن الواحد والعشرين، أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.



شهدت فعاليات اليوم الأول تقديم عدد كبير من المشروعات الطلابية، حيث تقدم 29 متسابقًا في مجال الفنون، تأهل منهم 6 طلاب لمرحلة الدعم الفني والمالي والتدريب، وفي مجال ريادة الأعمال تقدم 179 مشروعًا جرى تقييم عدد كبير منها خلال اليوم الأول، وتأهل حتى الآن 10 مشروعات، على أن تستمر أعمال الفرز والتقييم خلال الأيام المقبلة، لاختيار باقي المشروعات المؤهلة للمرحلة التالية.



ضمت لجنة تحكيم ريادة الأعمال د. شيرين عبد القادر، عميد معهد بحوث الالكترونيات، ود. يحيى الحلوجي، عميد كلية علوم الحاسب بجامعة الريادة، د. هبة لبيب، نائب رئيس جامعة النيل للابتكار وريادة الأعمال.

وشارك في لجنة تحكيم الفنون د. جيهان الريفي، أستاذ التصميم بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، د. أسامة أبو نار، خبير التصميم والفنون التشكيلية، ود. منى سليمان، أستاذ الطباعة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومن جانب الصندوق شارك في فعاليات التحكيم د. رانيا نخيل، مدير مشروع مهارات القرن الواحد والعشرين، د. إيهاب العيسوي، مستشار ريادة الأعمال بالصندوق، ومحمد سامي، منسق المشروع.



وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء جيل مبتكر قادر على مواكبة متطلبات العصر، مشيرة إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطاقات الشبابية وتحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية ذات أثر تنموي.



وأضافت - في بيان صحفي صادر عن الصندوق - أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات الداعمة للابتكار، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب الموهوبين، ويساعدهم على الانتقال من مرحلة التجريب الفردي إلى بناء مشروعات قادرة على خدمة المجتمع والمنافسة على المستويين المحلي والدولي.



من جانبها أوضحت د. رانيا نخيل، مدير مشروع مهارات القرن الواحد والعشرين، أن الهدف من الفعاليات هو اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها من خلال تقديم الدعم الفني والمالي والتدريب، بما يسهم في تأهيلهم لمرحلة الاحتراف ويعزز فرصهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل.



كما أشار د. إيهاب العيسوي، مستشار ريادة الأعمال بالصندوق، إلى أن لجنة التحكيم أولت اهتمامًا خاصًا بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وقابلية التطبيق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا متكاملًا للمشروعات المتأهلة حتى تصل إلى مستوى المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.



ويؤكد صندوق تطوير التعليم أن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل واعد للشباب المصري قائم على الإبداع والمعرفة وريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.