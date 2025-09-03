الخميس 04 سبتمبر 2025
زاهي حواس يشارك في مناقشة رسالة علمية بكلية الآداب بجامعة المنصورة (صور )

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

استقبل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة الأسبق لشؤون الآثار وعضو مجلس أمناء هيئة المتحف المصري، خلال زيارته للجامعة للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب.

دور الدراما التاريخية العربية والأجنبية في تعريف الجمهور المصري بالحضارة الفرعونية"

جاءت الزيارة في إطار مشاركة الدكتور زاهي حواس في مناقشة رسالة دكتوراه بقسم الإعلام بكلية الآداب، للباحثة هديل متولي عبد الستار، والتي حملت عنوان: "دور الدراما التاريخية العربية والأجنبية في تعريف الجمهور المصري بالحضارة الفرعونية".

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من: الدكتور زاهي حواس مناقشًا وعضوًا، والدكتور محمد غريب، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق، مناقشًا ورئيسًا، والدكتور أحمد أحمد عثمان، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد، مشرفًا وعضوًا.

 

ربط بين الدراما والهوية التاريخية المصرية

وأشاد أعضاء اللجنة بالرسالة وما قدمته من ربط بين الدراما والهوية التاريخية المصرية، ومنحوا الباحثة درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، تقديرًا لتميزها الأكاديمي وجهودها البحثية.

 

وقد شكّل حضور الدكتور زاهي حواس إضافة مميزة للمناقشة، لما يمثله من قامة وطنية وعلمية مرموقة في مجال الآثار والحضارة المصرية القديمة.

