‏محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف (صور)

‏شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر «الملك»، بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والنائب السيد شمس الدين، واللواء السعيد عمارة، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وعدد من أهالي المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد فاروق أبوالخير، وقدم الاحتفال الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، ثم كلمة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أعقبها ابتهالات دينية، للشيخ محمد موافي، في جو يسوده البهجة والسرور بميلاد الرحمة المهداه والنعمة المزداه والسراج المنير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي كلمته، قال وكيل وزارة الأوقاف، أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد خير البشرية التي شرفت الإنسانية بهذا المولود الذي شرف بني الإنسان، من هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الناس نسبًا اذا كان الناس يتفاخرون بانسابهم ويتفاخرون بعائلتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أفخر الناس نسبًا حيث يقول صلوات ربي وسلامه عليه انتقلت من أصلاب طاهرات إلى أرحام زاكيات.

وتابع وكيل الوزارة، أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت فتحًا عظيمًا للدين والدنيا، وكان ميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ميلاد أمة، وميلاد حضارة، وميلادًا عظيمًا للإنسانية جمعاء، موضحًا أهمية التخلق بأخلاق نبي الرحمة، من الصدق والأمانة والفطانة والشهامة والوفاء والعمل وغير ذلك من الأخلاق التي كانت تتمثل في حضرته صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق سنته والالتزام بتعاليمه وادابة وأخلاقه.

وهنأ محافظ كفرالشيخ، أهالي محافظة كفرالشيخ، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة.

