سكرتير عام مساعد الدقهلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو

تفقد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الأربعاء، مركز تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو للاطمئنان ومتابعة سير العمل ومدى الجاهزية لاستقبال موسم قش الأرز والتصدي لأي محاولات لحرق القش.

السكرتير العام المساعد بالدقهلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لمصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو مركز بلقاس، لتدوير المخلفات الزراعية "قش الأرز والقمح"، وغيره من المخلفات الزراعية، والذي يتم إدارته من قبل الشركه الإفريقية.

أكد محافظ الدقهلية أن المتابعة تأتي في إطار حرص المحافظة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز، ومتابعة استعدادات الشركة الإفريقية والجاهزية التامة بمصنع تدوير المخلفات الزراعية، وكفاءة كافة المعدات للعمل واستقبال موسم حصاد الأرز، للحد نهائيًا من حرق قش الأرز والحفاظ على البيئة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار متابعة إجراءات واستعدادات أجهزة المحافظة مبكرا للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، خلال موسم الحصاد المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة من منطلق الحفاظ على البيئة، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من الآثار السلبية لحرق قش الأرز، وأضاف أن الهدف هو المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تفقد السكرتير العام المساعد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس

كما تفقد السكرتير العام المساعد للمحافظة، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس، وأعمال الانترلوك بعدد من شوارع المدينة بحضور غادة الحمادي رئيس المدينة، كذلك تفقد معرض أهلا مدارس المقام بمدينة بلقاس.

