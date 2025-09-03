الأربعاء 03 سبتمبر 2025
علي البيلي: أتجاهل التعليقات السلبية وكواليس "كتالوج" كانت صعبة

على البيلي.فيتو
على البيلي.فيتو

تحدث الطفل الموهوب علي البيلي عن نجاحه في مسلسل لام شمسية الذي شارك في موسم رمضان الماضي، حيث حل ضيفًا على برنامج  عبر محطة راديو إنرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر.

 

الطفل على البيلي


وقال علي البيلي، إن هذه أول مقابلة إذاعية له.. وأشار علي البيلي إلى أنه حصل على ورشتي تمثيل لكنه حينما يقف أمام الكاميرا يندمج من كثرة حبه للتمثيل.

وأوضح علي البيلي أنه صوّر مسلسل كتالوج الذي عرض مؤخرا عبر منصة نتفليكس قبل لام شمسية الذي طرح في رمضان الماضي.


وكشف عن أصعب مشاهده في مسلسل كتالوج حينما كان يلعب كرة القدم لفترة طويلة في الملعب، مشيرا إلى أن كواليس العمل كانت صعبة وموترة ولكنها ممتعة.

أما مسلسل لام شمسية فكان أصعب مشاهده حينما بكى في غرفته في الحلقة الثانية مشيرًا إلى أنه يحب القيام بالمقالب في كواليس التصوير بشكل دائم.

وكشف الطفل علي البيلي عن طريقة معاملته مع التعليقات السلبية عبر السوشيال ميديا وهي التجاهل والاستفادة من التعليقات الإيجابية.

الطفل الموهوب على البيلي الطفل علي البيلي راديو إنرجي مسلسل كتالوج مسلسل لام شمسيه منصة نتفليكس

