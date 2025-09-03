تفاصيل جلسة الوطنية للصحافة لمناقشة تطوير المحتوى الصحفي

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي جلسات النقاش، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع خارطة طريق لتطوير المحتوى الإعلامي.

تطوير المحتوى الصحفي

في بداية الجلسة، رحب رئيس الهيئة بالمشاركين، مؤكدًا أهمية اللقاء الذي يأتي استجابة لدعوة وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستستمع إلى جميع الرؤى والمقترحات من مختلف الأطياف الصحفية وبلورتها في خارطة طريق تعبر عن رؤية الهيئة لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة.

تحديات صناعة الصحافة

وأوضح الشوربجي أن صناعة الصحافة صعبة جدًا ومكلفة، لافتًا إلى أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الصحافة القومية في ظل تحديات ضخمة، سواء في التكلفة أو سوق الإعلانات أو تراكم المديونيات.

استثمار الأصول الصحفية

وأشار إلى المحاولات الجادة التي تقوم بها الهيئة لاستثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية بشكل يضمن تحقيق عائد مالي يساعدها على أداء رسالتها.

معالجة الديون التجارية

وأضاف أن المؤسسات الصحفية كانت تواجه أزمة كبيرة بسبب القروض التجارية من البنوك التي لم تُسدد لسنوات، ما أدى إلى تراكمها بشكل كبير. وقد نجحت الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في التوصل إلى هيكلة شاملة لهذه الديون، بحيث لم يعد هناك ديون تجارية على المؤسسات الصحفية.

الديون والضرائب والتأمينات

وأوضح أن المشكلة الحالية تتعلق بالديون السيادية الناتجة عن عدم التزام المؤسسات بسداد الضرائب والتأمينات لعقود طويلة. وكشف أن الهيئة نجحت في توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمينات، وبموجبه تم لأول مرة سداد 307 ملايين جنيه للتأمينات خلال عام واحد، ويجري حاليًا إعداد رؤية للتعامل مع ديون الضرائب.

تطوير المحتوى والبوابات الإلكترونية

وأكد الشوربجي أن المادة الصحفية المقدمة حاليًا جيدة، لكن طموح الهيئة أكبر بكثير، وهو ما يجري العمل عليه بالتنسيق مع رؤساء التحرير من خلال آليات متنوعة. وأشار إلى التطوير المستمر الذي تشهده البوابات الإلكترونية التابعة للمؤسسات القومية لمواكبة التطورات التكنولوجية، مؤكدًا حرص الهيئة الدائم على تطوير المحتوى الصحفي المقدم سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.

وفي ختام اللقاء، تقدم المشاركون بالشكر لرئيس الهيئة على تنظيم الجلسة، مؤكدين أن النقاش الصريح والحضور المتنوع يحققان المصلحة الوطنية والمهنية ويجسدان الانفتاح على جميع الآراء





الجلسة شارك فيها عدد من النقابيين من أبناء المؤسسات القومية، خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء المجلس الحاليين جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، محمد شبانة، عبد الرؤوف خليفة، حسين الزناتي، ومحمد يحيى.

ومن كبار القيادات النقابية الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق، يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق، حاتم ذكريا سكرتير عام النقابة الأسبق، ودعاء النجار عضو مجلس النقابة السابق.

وبمشاركة علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، مروة السيسي أمين عام الهيئة، الدكتور سامح محروس عضو مجلس الهيئة، الدكتور أحمد مختار مستشار رئيس الهيئة، وليد عبد العزيز، سامح عبد الله،

وبحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة الأخبار، ماجد منير رئيس تحرير الأهرام، الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، أحمد أيوب رئيس تحرير الجمهورية، والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.