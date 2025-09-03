بالتفاصيل، طرح أراضي استثمارية للتخصيص الفوري

كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح 4 فرص استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز المدينة: إن الفرص الاستثمارية متاح التقدم عليها عبر منصة بوابة خدمات المستثمرين في الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري، بأنشطة ( تجاري إداري ـ وفندقي تجاري ـ وترفيهي ـ وتجاري إداري سكني)، بالشروط الموضوعة لآلية تخصيص الأراضي عبر بوابة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركات وليس للأفراد بشرط أن يكون النشاط المطلوب موجود بالسجل التجاري للشركة.

وأضافت: المهندسة سارة جابر معاون رئيس الجهاز، يطرح الجهاز 4 فرص استثمارية بأنشطة مختلفة قطعة أرض رقم (5) بنشاط تجاري إداي ـ مشروع 247 عمارة إسكان واجتماعي ـ بمساحة 1322م وبسعر 15900جنيه للمتر، وقطعة بنشاط فندقي تجاري ـ بالمحور الخدمي ـ بمساحة 1788 م وبسعر 25825 جنيه للمتر، وقطعة بنشاط ترفيهي بمحور الخدمات(آر فور)، بمساحة 743 م، بسعر المتر 15.025 جنيه للمتر، وقطعة بنشاط تجاري إداري سكني منطقة وادي النيل "المخابرات سابقا" 220 فدان، بمساحة 1975 م وبسعر 13145 جنية للمتر

وأضافت معاون رئيس الجهاز، يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الارض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد( بالإضافة الى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

