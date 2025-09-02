ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط خاص لنتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس من خلال هذا الرابط

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للابتدائية والإعدادية والملحقين على الإعدادية

واعتمد أ. د. محمد الضوينى، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسي 2024/2025، كما اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني لأبنائنا في الخارج، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، ونتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد للامتحانات، وعدد من قيادات القطاع.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 86.90 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 27516 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 87.36%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 43966 طالبًا وطالبة.

كما بلغت نسبة نجاح نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الدور الثاني لجميع الصفوف عدا الشهادة الثانوية 95.47 ٪، وبلغت نسبة نجاح الطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية (الدور الثاني) بالبرنامج التأهيلي 100%، في حين بلغت نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية لدول ( تنزانيا- تشاد- نيجيريا- النيجر- إندونيسيا- العراق- الصومال) 69%.

