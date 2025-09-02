صفقات الميركاتو الصيفي تكلف أندية الدوري الإسباني 708 ملايين يورو

برهن الدوري الإسباني في الموسم الجاري على قدرة الليجا في المنافسة، رغم الفجوة المالية الكبيرة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أنفق 3.582 مليار يورو، مقابل 708 ملايين يورو فقط للأندية الإسبانية.

ورغم ذلك، شهدت الليجا زيادة تدريجية في الإنفاق للعام الثالث على التوالي، مما يعكس عودة النشاط وقوة جذب البطولة.

56 صفقة في الدوري الإسباني بالميركاتو الصيفي الأخير

كان اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي استثنائيًا، حيث أُبرمت 56 صفقة، منها 22 انتقالًا بقيمة إجمالية اقتربت من 100 مليون يورو.

وعاشت جماهير ريال بيتيس لحظات حماسية مع عودة البرازيلي أنتوني والمغربي أمرابط في اللحظات الأخيرة، بينما راهن إشبيلية على خبرة أليكسيس سانشيز وميندي وكاردوزو.

في المقابل، استعاد أتلتيك بيلباو نجمه إيميريك لابورت، في خطوة تؤكد طموحه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

إنفاق ضخم لقطبي مدريد ومحدود في برشلونة

وبرز فياريال باعتباره الأكثر ذكاءً في إدارة السوق، حيث أبرم أغلى صفقة في تاريخه بضم الجورجي جورج ميكوتادزي مقابل 30 مليون يورو، مستفيدًا من مداخيل بيع نجوم مثل باينا، ويريمي بينو وباري، التي قاربت 100 مليون يورو.

وأعاد النادي استثمار هذه الأموال في أسماء شابة مثل ريناتو فييجا، وألبرتو موليرو، وأرناو تيناس، محققًا توازنًا مثاليًا بين البيع والشراء.

القطبان الكبيران، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تصدرا قائمة الإنفاق.

وأنفق الملكي 179 مليون يورو في بداية عهد المدرب تشابي ألونسو، وجعل من الأرجنتيني ماستانتونو أغلى صفقاته بقيمة 63 مليون يورو، إلى جانب هويسن وكاريراس.

بدوره، أنفق أتلتيكو 178 مليون يورو على 9 صفقات، يتقدمها أليكس باينا، وتياجو ألمادا، وكاردوزو، في محاولة لتجديد الفريق.

على النقيض، واجه برشلونة قيودًا اقتصادية صارمة، فاكتفى بـ3 صفقات، كان أبرزها ضم الحارس خوان جارسيا من إسبانيول مقابل 25 مليون يورو. وأثيرت تساؤلات حول تسجيل ماركوس راشفورد والموهبة السويدية روني باردجي بسبب ضوابط رابطة الليجا.

