حقيقة طلب حسين لبيب رحيل فيريرا عن الزمالك وموقف جون إدوارد (فيديو)

بعد انتشار أنباء حول رغبة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في الإطاحة بالمدير الفني فيريرا وحدوث خلاف بين لبيب وجون إدوارد المدير الرياضي بالنادي حول مصير المدير الفني، كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة القصة.

وفي البداية نفى إبراهيم فايق عبر برنامجه على قناة "MBC مصر2"، ما تردد عن وجود خلاف بين حسين لبيب رئيس الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي للنادي بسبب مستقبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد فايق أن حسين لبيب لا يتدخل في ملف كرة القدم في ظل وجود جون إدوارد، مشيرا إلى أن الإدارة تسعى لإنجاح التجربة بمنح الصلاحيات كاملة للمدير الرياضي.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك لم يناقش فكرة الاستغناء عن فيريرا، وما يقال عن الرغبة في رحيله غير صحيح.

وأوضح أن موقف جون إدوارد واضح وهو دعم فيريرا بشكل كامل خلال الفترة القادمة مع العمل على تدعيم الفريق بصفقات جديدة في يناير القادم.

وأكد إبراهيم فايق أن غضب جماهير الزمالك طبيعي بعد الخسارة الأخيرة من وادي دجلة خاصة في ظل ارتفاع سقف الطموحات عقب نتائج الأهلي وبيراميدز.



